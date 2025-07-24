IDEF 2025'te Protesto: 1 Tutuklama

Bu yıl İstanbul Fuar Merkezi'nde 17.'si düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2025'te, İsrail'e silah desteği sağladığı iddia edilen firmaları protesto eden ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Fuar Merkezi'nde bu yıl 17'incisi düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2025'te yer alan İsrail'in silah desteği sağladığı iddia edilen firmaları protesto eden 8 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyette ki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'tutuklama' talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

1 şüpheliye tutuklama, 6 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri

Sevk olan şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılırken, 1 şüpheli hakkında ev hapsi tedbiri uygulandı. - İSTANBUL