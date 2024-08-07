İETT Otobüsü Kuaför Dükkanına Daldı: 6 Yaralı - Son Dakika
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İETT Otobüsü Kuaför Dükkanına Daldı: 6 Yaralı

İETT Otobüsü Kuaför Dükkanına Daldı: 6 Yaralı

İstanbul Pendik'te meydana gelen kazada, İETT otobüsü kuaför dükkanına daldı ve 6 kişi yaralandı. Binanın hasar görmesi nedeniyle apartman tahliye edildi.

07.08.2024 19:13
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İstanbul Pendik'te İETT otobüsünün kuaför dükkanına daldığı kazada 6 kişi yaralandı. Binanın kolonunda oluşan hasar sebebiyle apartman tahliye edildi.

Kaza, Pendik ilçesi Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde saat 16.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.D. kontrolündeki 34 TP 5922 plakalı İETT otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerinde park halindeki motosiklete çarparak, ardından erkek kuaförü dükkanına daldı. Kazada İETT otobüsünde bulunan biri çocuk 6 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Bina tahliye edildi

İETT otobüsünün çarptığı binanın kolonu ağır hasar aldı. Otobüsü vinç yardımıyla olay yerinden kaldırmak için çalışmalar devam ederken, bina tahliye edildi.

Konuya ilişkin konuşan esnaf Tufan Bulut, "İETT otobüsü bir anda dükkana girdi. Biz de ne olduğunu anlamadık. O esnada dükkanda 6-7 kişiydik. Otobüs kolona çarpınca kendimizi dışarıya attık. Müşteriler kendini yere attı, cam parçaları geldi. Bildiğim kadarıyla 6 kişi yaralandı, biri çocuktu ve durumu ağırdı. Sağlık ekipleri şahsı aldı götürdü. Çevreden söylenilene göre önce bir motosiklete çarpıyor, o panikle hakimiyetini kaybedip bizim dükkana giriyor. Zaten İETT araçlarının bu noktada geçmesi sıkıntı oluyordu, yol dardı. Binayı boşalttılar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İETT Otobüsü Kuaför Dükkanına Daldı: 6 Yaralı - Son Dakika

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