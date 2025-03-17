İftar Sofrasında Kanlı Kavga

Batman'da iftar saatinde kavga edenleri ayırmak isteyen genç canından oldu

BATMAN - Batman'da Oto Galericiler Sitesi'nde iftar saatinde kavga eden iki kişiyi ayırmaya çalışan 26 yaşındaki genç, pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Oto Galericiler Sitesi'nde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan evli ve bir çocuk babası Yakup Yürek (26), taraflardan birinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yürek, sevk edildiği Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.