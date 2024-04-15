Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde dün öğle saatlerinde dereye düşerek kaybolan 6 yaşındaki çocuğun cansız bedenine yaklaşık olarak 23 saat sonra ulaşıldı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde yaşayan 6 yaşındaki Y.O., dün öğle saatlerinde tarım arazisinde çalışan ailesinin yanında iken yan tarafta bulunan eriyen kar suları ile debisi yükselen dereye düştü. Küçük çocuk akıntıya kapılarak kayboldu. Çocuğun ailesi ve köylüler yaptıkları aramalara rağmen çocuğu bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Köye giden AFAD ve jandarma ekipleri, çocuğun bulunması için çalışma başlatmıştı. Çocuğun bulunması için Erzurum ve Van'dan gelen AFAD ekipleri de aramaya destek verdi. Yaklaşık olarak 23 saat sonra çocuğun düştüğü yerden 2 kilometre uzaklıkta Y.O.'nun cansız bedeni bulundu. Y.O.'nun cansız bedeni Tuzluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - IĞDIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Iğdır'da Dereye Düşen 6 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 30 yaşındaki Onur A., babasının gözleri önünde tüfekle kendisini vurarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, adli tıp kurumuna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil dereye düştü. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak dereye düşen araçta bulunan 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, Uludere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için hastane morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, virajı alamayarak dereye düştü ve yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada, virajı alamayan bir motosiklet sürücüsü dereye düşerek yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale Valiliği, beklenen sıcak hava ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangınları açısından risk oluşabileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Valilik, orman yangınlarının çoğunun beşeri hatalardan kaynaklandığını ve ateşin kesinlikle uzak durulması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar, herhangi bir orman yangını fark ederlerse 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları gerektiği konusunda uyarıldı.
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