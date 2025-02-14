İki cinayetle müebbet cezası

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Adana'da 26 yıl önce 9 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip öldürdükten sonra kanalizasyon çukuruna attığı iddiası ile müebbet hapis cezasına mahkum edilen ve şartlı tahliye edilmesinin ardından otogarda birlikte kaldığı arkadaşını öldürdükten sonra battaniyeye sarıp kanala attığı öne sürülen 65 yaşındaki Atilla Cücü müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Adana Otogarı'nda temizlik ve ayak işlerine bakan Atilla Cücü, 1998 yılında komşusunun kızı Tuğçe Omita'yı sigara alma bahanesiyle evine çağırıp tecavüz ettikten sonra boğarak öldürdü, cesedini battaniyeye sarıp kanalizasyon çukuruna attı. Olay sonrası yakalanıp tutuklanan Cücü, yargılandığı Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2000 yılında 6 ayı geceli gündüzlü hücrede olmak üzere ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi.

Küçük kızı vahşice öldürdükten sonra verilen hapis cezasını çekip şartlı tahliye olan Cücü, bu sefer de birlikte kaldığı arkadaşını öldürdü. Otogarda muavinlik ve değnekçilik yapan Murat Arlı 16 Aralık 2024'te kayboldu. Arlı'nın kaybolmasından 3 ay sonra kendisinden haber alamayan ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. 10 Mart'ta Karataş ilçesi Tabaklar Mahallesi'ndeki sahilde battaniyeye sarılı erkek cesedi bulunması üzerine cesedin Arlı'ya ait olabileceği değerlendirildi. Ancak cesedin uzun süredir suda kalmasından dolayı deforme olması sebebiyle ekipler, kimlik tespiti yapamadı. Arlı'nın oğlundan DNA örneği alarak karşılaştırma yapılması üzerine cesedin Arlı'ya ait olduğu tespit edilerek, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Ekipler, 4 aylık fiziki ve teknik takip sonrası Arlı'nın cep telefonunun Kars'ta kullanıldığını tespit etti. Arlı'nın cep telefonunun otogarda birlikte kaldığı Atilla Cücü'nün oğlu Kemal tarafından kullanıldığını, cep telefonunun da Atilla Cücü tarafından kargoyla Kars'a gönderildiği belirlendi.

Yakalanıp tutuklanan Atilla Cücü hakkında 'kasten öldürme' suçundan Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Atilla Cücü bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık avukatının da hazır bulunduğu duruşmada, mahkeme hakimi, katil zanlısı Cücü'ye 1998 yılında işlediği cinayeti sordu. Cücü, daha önce hapis cezası aldığını kabul ederek, "Ben o olayı gerçekleştirmedim. O nedenden ceza aldığım doğrudur. Cezamı çektim ve koşullu salıverildim" dedi.

Son sözü sorulan sanık Cücü, olay nedeniyle pişman olduğunu dile getirdi. Cücü, "Yüce Rabbim şahidimdir. O zamanı belirler, insanlar vesile olur. Ben arkadaşımı bilerek öldürmedim. Kendisini itekledim ve düştü. Sadece bir kazaydı. Benim bu olayda bir suçum yoktur. Çok pişmanım" diye konuştu.

Mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Cücü'nün 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talebini tekrar etti.

Mahkeme heyeti, sanık Atilla Cücü'yü 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına mahkum edip tutukluluğunun devamına karar verdi. - ADANA