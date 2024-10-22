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İkiz Plaka ile Yakalandı

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Sürücü, KGYS kameralarına yakalandı; ehliyetsiz ve hacizli araca 58 bin lira ceza kesildi.

22.10.2024 14:55
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Önce KGYS kameralarına, sonra polise yakalandı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de aracına ikiz plaka takan sürücü; önce Kent Güvenlik Yönetimi sistemi KGYS kameralarına sonra da polise yakalandı.

Nevşehir'de seyir halindeki bir araç Nevşehir Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarından geçince sistem 'İkiz Plaka' uyarısı verdi. Seyir halindeki araç KGYS kameralarınca saniye saniye takip edilerek ekiplere bildirildi. Bahse konu araç Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince seyir halindeyken, 2000 Evler Mahallesi Medaş Kavşağında durduruldu. Aracı ve sürücüyü inceleyen ekipler sürücüsünün ehliyetsiz olduğunu, araç plakasında oynama yapıldığını ve aracın hacizli yakalamalı olduğunu tespit etti.

Ekipler aracı trafikten men ederken sürücüsüne de değişik maddelerden 58 bin lira cezai işlem uyguladı.

Kaynak: İHA

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