İmamı okla vuran sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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İmamı okla vuran sanığın yargılanmasına devam edildi

İmamı okla vuran sanığın yargılanmasına devam edildi Adli Tıp Kurumu: "Atılan ok hayati tehlikeye neden olabilecek nitelikte" İstanbul'un Bağcılar ilçesinde cami imamı Dursun Kuru'yu okla vurarak yaralayan sanık Muhammed Fatih Gündoğdu'nun yargılanmasına devam edildi.

08.04.2025 16:55
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İmamı okla vuran sanığın yargılanmasına devam edildi

Adli Tıp Kurumu: "Atılan ok hayati tehlikeye neden olabilecek nitelikte"

İSTANBUL - İstanbul'un Bağcılar ilçesinde cami imamı Dursun Kuru'yu okla vurarak yaralayan sanık Muhammed Fatih Gündoğdu'nun yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mahkeme başkanı tarafından imam Dursun Kuru'ya atılan okun hayati tehlikeye neden olabilecek nitelikte olduğuna ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun dosyaya ulaştığı belirtildi.

Bağcılar'da 24 Temmuz 2024 tarihinde imam Dursun Kuru'yu namaz kıldırmasının ardından okla vurarak yaralayan Muhammed Fatih Gündoğdu'nun yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Muhammed Fatih Gündoğdu hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı. Duruşmada mahkeme başkanı tarafından imam Dursun Kuru'ya atılan okun hayati tehlikeye neden olabilecek nitelikte olduğuna ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun dosyaya ulaştığı belirtildi.

Duruşmada dinlenen tanık Faruk Güler ise, "Ben olay günü namaz kılmak için camideydim. Sesler geldi. Sanık 'bu adamı neden içeri alıyorsun kapri ile namaz kılınmaz' dedi. İmam Dursun Bey ise 'ben şu an buna engel olamam' dedi. Sanık 'sizin aldığınız para haram' gibi şeyler söyledi. İmam Dursun Kuru namazı kıldırdı. Namazdan sonra 'hocayı vurdular' diye sesler duydum. Sanık yakalanınca 'beni öldürün şehit edin' gibi şeyler söyledi. Ben İmam Dursun Bey'in vurulduğu anı görmedim" şeklinde beyanda bulundu.

Sanık Muhammed Fatih Gündoğdu duruşmada "Bazı tanıklar beni dövmeye çalıştı. Dursun Bey de dini hizmeti kötüye kullanmıştır cami içerisinde. İşlem yapılmasını talep ediyorum" şeklinde savunma yaptı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin rapor aldırılmasına karar verdi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Muhammed Fatih Gündoğdu'nun 24 Temmuz günü Bağcılar Necattin Camisi'ne gittiği aktarılmıştı. Saldırganın camiye gittikten 10 dakika sonra evinin bulunduğu Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ne geldiği ve bir süre sonra elinde yay ve okla tekrar camiye gittiği belirtilmişti. Güvenlik kamerası görüntülerine göre sanık Gündoğdu'nun imam Dursun Kuru'yu beklediği de iddianamede ifade edilmişti. İmam Kuru'nun hedefe girmesiyle birlikte Gündoğdu'nun iki kişi arasından oku fırlatarak imamı vurduğu, ikinci oku atmak istediğinde ise çevredekiler tarafından durdurulduğu iddianamede açıklanmıştı. Sanık Muhammed Fatih Gündoğdu'nun, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İmamı okla vuran sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

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