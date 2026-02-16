İnegöl\'de İnşaat İşçisi Elektrik Akımına Kapıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda elektrik akımına kapılan işçi inşaatın 2'nci katından düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal İsaören Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaatta meydana geldi. İşçi Fırat Y. (33) inşaatın 2'nci katına çektiği demirin yol kenarından geçen enerji nakil hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Dengesini kaybeden işçi yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA