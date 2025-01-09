Karı koca arasında tencere ve bıçaklı kavga

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Deprem riski en az olan illerden Trabzon sallandı! Vatandaşlar şaşkın

Evleri de kül oldu, ülkeyi düzlüğe çıkaracak paraları da

Kupa maçında hiç istemeyeceği bir şey yaşadı

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Huzur Mahallesi'nde yer alan bir evde saat 10.00 sıralarında ilginç bir olay yaşandı. Maşallah Ö. (54) ile eşi Vahide Ö. (52) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TENCERE VE BIÇAKLA BİRBİRLERİNİ YARALADILAR

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken öfkeli kadın, mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Başından ve kolundan yaralanan adam da mutfakta bulduğu tencereyi eşinin başına vurdu. Çift, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesiyle ayrıldı.

HASTANE ÇIKIŞI YİNE TARTIŞTILAR

Yaralı çift, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edilen karı koca hastaneden çıkarken tekrar tartışmaya başladı.

POLİS İFADE İÇİN KARAKOLA GÖTÜRDÜ

Polis ekipleri, tekrar sakinleştirdiği çifti ifadelerini almak üzere karakola götürdü.