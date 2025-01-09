Karı koca arasında tencere ve bıçaklı kavga - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karı koca arasında tencere ve bıçaklı kavga

Geniş Video İzle

Bursa'da evli çift arasında çıkan tartışmada tencere ve bıçaklar konuştu. Öfkeli kadın, mutfaktan aldığı bıçakla eşini yaralarken adam ise bulduğu tencereyle eşine saldırdı. Hastanede tedavi olan yaralı çift, çıkışta tekrar tartıştı.

09.01.2025 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Huzur Mahallesi'nde yer alan bir evde saat 10.00 sıralarında ilginç bir olay yaşandı. Maşallah Ö. (54) ile eşi Vahide Ö. (52) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TENCERE VE BIÇAKLA BİRBİRLERİNİ YARALADILAR

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken öfkeli kadın, mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Başından ve kolundan yaralanan adam da mutfakta bulduğu tencereyi eşinin başına vurdu. Çift, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesiyle ayrıldı.

HASTANE ÇIKIŞI YİNE TARTIŞTILAR

Yaralı çift, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edilen karı koca hastaneden çıkarken tekrar tartışmaya başladı.

POLİS İFADE İÇİN KARAKOLA GÖTÜRDÜ

Polis ekipleri, tekrar sakinleştirdiği çifti ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

Karı koca arasında tencere ve bıçaklı kavga
Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Hastane, İnegöl, Yaşam, Polis, Kavga, bursa, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karı koca arasında tencere ve bıçaklı kavga - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emin çetiner:
    Eee bunlar nasıl beraber yatacaklar şimdi iş bitmiş bence artık bişanmaktan başka çareleri yok 21 2 Yanıtla
  • Hakan Şentürk:
    Bu yeni bir şey değildir emin olun geçmişte de aynı durumlar yaşanmıştır ama bu işin özü ya cinayetle biter ya boşanma 12 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    aksam barısırlar normal yani 10 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 06:50:31. #1.13#
SON DAKİKA: Karı koca arasında tencere ve bıçaklı kavga - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.