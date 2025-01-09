Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Huzur Mahallesi'nde yer alan bir evde saat 10.00 sıralarında ilginç bir olay yaşandı. Maşallah Ö. (54) ile eşi Vahide Ö. (52) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken öfkeli kadın, mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Başından ve kolundan yaralanan adam da mutfakta bulduğu tencereyi eşinin başına vurdu. Çift, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesiyle ayrıldı.
Yaralı çift, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edilen karı koca hastaneden çıkarken tekrar tartışmaya başladı.
Polis ekipleri, tekrar sakinleştirdiği çifti ifadelerini almak üzere karakola götürdü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Karı koca arasında tencere ve bıçaklı kavga - Son Dakika
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