İnegöl\'de tır devrildi: 3 yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan tırın devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İnegöl- Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir'e seyir halinde olan Mehmet A. (46) yönetimindeki 47 PD 135 plakalı gıda ürünleri yüklü tırın dorsesi virajda kontrolden çıkarak kaymaya başladı. Yenişehir'den İnegöl'e seyir halinde olan Emrah Ö. (36) yönetimindeki 16 Y 5468 plakalı Tofaş marka otomobil ise kayan dorseye çarparak yoldan çıktı, tır ise devrildi. Kaza sonucu sürücüler ile otomobildeki yolcu Hatun Ş. (25) yaralandı. Kaza yerine 112, jandarma ve itfaiye kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücüler ve yolcu itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA