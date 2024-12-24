İnegöl'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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İnegöl'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

İnegöl\'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç enerji direğine çarptı, sürücü yaralı.

24.12.2024 19:13
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın enerji nakil hattı direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Ortaköy'den İnegöl'e seyir halinde olan Yusuf Ö. (23) idaresindeki 35 BLF 602 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki enerji nakil hattı beton direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç 40 metre sürüklenirken, beton direk yola devrildi. Yol ulaşıma kapandı. Kaza sonucu yaralanan sürücü kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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