İnterpol tarafından aranan İsveç uyuşturucu çetesi lideri İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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İnterpol tarafından aranan İsveç uyuşturucu çetesi lideri İstanbul'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri Alexander G. yakalandı. Hükümlünün, kripto network web sitesi üzerinden yaptığı nitelikli uyuşturucu madde ticaretinden dolayı 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. Ayrıca operasyon kapsamında birçok hükümlü ve şüpheli daha gözaltına alındı.

26.07.2024 10:37
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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri Alexander G., İstanbul'da yakalandı. Hükümlünün, kripto network web sitesi üzerinden gerçekleştirdiği nitelikli uyuşturucu madde ticaretinden dolayı 2022 yılında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi. Emniyet ekipleri tarafından yapılan uygulama ve operasyonlarda, 'uyuşturucu madde ticareti', 'para aklama' ve 'doping' suçlarından kırmızı bültenle ülkeye iadesi amacıyla aranan, 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan İsveç uyruklu Alexander G.(32) 18 Temmuz'da Beşiktaş'ta bir otelde yakalandı.

Denetim ve operasyonlarda çok sayıda hükümlü ve şüpheli yakalandı

Aynı operasyon ve denetimde Alexander G.'nin yanı sıra uyuşturucu madde ticareti suçlarından 24 yıl 7 ay 26 gün hapis cezasına çarptırılan M.A., 20 yıl 9 ay 10 gün hapse mahkum edilen S.B., 14 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası olan S.D., 14 yıl 7 ay 15 gün cezası olan M.K., 13 yıl 5 ay 2 güne mahkum edilen F.Ö., 13 yıl 2 ay 22 gün cezası bulunan O.K., 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen R.B. ve 12 yıl 6 ay hapse mahkum edilen S.E. adlı 8 hükümlü daha gözaltına alındı.

Kırmızı bültenle aranan İsveç uyruklu Alexander G. ile birlikte toplam 9 kişinin haricinde, denetimler çerçevesinde 10 yıl ve altı hapis cezası bulunan 54 şüpheli ve ifadesinin alınmasına yönelik haklarında arama kararı bulunan 18 kişinin de içinde olduğu toplam 81 şüpheli emniyete götürüldü.

Kara para aklama ve uyuşturucu ticareti

Operasyon çerçevesinde yakalanan İsveç uyruklu uyuşturucu taciri Alexander G.'nin ülkesine iadesinin istendiği belirtildi. İsveç adli makamlarınca Interpol yoluyla "para aklama" ve "uyuşturucu ticareti" suçlarından aranan G., Türk polisi tarafından gözaltına alındığında üzerinden Polonya uyruklu "Aleksander Kawa" adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu. Yakalanan İsveçli hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin ise mahkemeye çıkarılacakları aktarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnterpol tarafından aranan İsveç uyuşturucu çetesi lideri İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnterpol tarafından aranan İsveç uyuşturucu çetesi lideri İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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