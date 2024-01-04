 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum - Son Dakika
Üye Girişi

Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum

Mersin'de İntörn Doktor Nida Nur Nergiz'i pompalı tüfekle vurarak bir bacağının ampüte olmasına neden olan eski erkek arkadaşı Ersin Karakuş hakim karşısına çıktı. Karakuş "İntihar edecektim; tam döneceğim sırada Nida'yı gördüm, ateş ettim. Kendisini hala seviyorum, aklım ermiyor nasıl böyle bir şey yaptığıma. Çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

04.01.2024 - 15:40,
Abone Ol

Mersin'de İntörn Doktor Nida Nur Nergiz'i pompalı tüfekle 6 el ateş ederek bir bacağının ampüte olmasına neden olan eski erkek arkadaşı sanık Ersin Karakuş mahkemedeki ilk savunmasında, "Bu kadar sevdiğim bir insanı öldürme kastıyla hareket etmedim. Bana yaşattıkları aklıma geldi, tüfeği çıkarıp ayaklarına ateş ettim. Kendisini hala seviyorum" dedi.

15 AMELİYAT GEÇİRDİ, SAĞ BACAĞI KESİLDİ

23 Ekim 2023 tarihinde merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki kız öğrenci yurdu önünde Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi İntörn Doktor Nida Nur Nergiz, hastanede teknisyen olarak görev yapan ayrıldığı erkek arkadaşı Ersin Karakuş tarafından pompalı tüfekle vurulmuş, her iki bacağı ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan genç kızın sağ bacağı dizüstünden kesilmişti. Sol bacağı da ağır hasarlı olan Nergiz'in tedavisi halen Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sürerken, 15 ameliyat geçirdiği öğrenildi.

"SEVDİĞİM İNSANI ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"

Olay anının güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdığı olayla ilgili kaçtığı Adana'da yakalanıp tutuklanan zanlı Karakuş bugün ilk kez mahkeme karşısına çıktı.

Mersin Adliyesi 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Karakuş SEGBİS aracılığı duruşmaya katılırken, taraf avukatları, doktorlar ve kadın derneklerinin temsilcileri yer aldı. Savcı iddianamesinde sanığın 'kadına karşı tasarlayarak nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan' 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep etti. Mahkeme heyeti ilk önce sanık Karakuş'u dinledi. Müşteki ile evlilik aşamasında olduğunu ve ayrıldıklarını iddia eden sanık Karakuş, "Travma yaşadım, kendimi öldürmeye karar verdim. Olay günü kendisini tesadüfen gördüm; bana yaşattıkları aklıma geldi, tüfeği çıkarıp ayaklarına ateş ettim. Bu kadar sevdiğim insanı öldürme kastıyla hareket etmedim" dedi.

Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan cani kendini böyle savundu: Onu hala seviyorum

"İNTİHAR EDECEKTİM, TÜFEK ONDAN YANIMDAYDI"

Mahkeme başkanının "Sen memur değil misin? Tüfek neden aracında durur?" sorusuna karşı konuşan sanık Karakuş, "Normal bir yerde yaşamıyoruz. Tüfek sürekli aracımda durur. İntihar edecektim; tam döneceğim sırada Nida'yı gördüm, ateş ettim. Kaç defa ateş ettiğimi sonradan öğrendim. O an hayal gibi, hiç yaşanmamış gibi. Onu öldürmek isteseydim üst tarafında ateş ederdim, ayaklarına doğru ateş ettim. Bana hayatında başka biri olduğunu söyledi. Kafasını çevirdi, 'Beni aldattın mı' dediğimde 'Evet' dedi" diyerek kendisini savunmaya çalıştı." dedi.

"KENDİSİNİ HALA SEVİYORUM"

Mahkemeye heyeti sanığa, olaydan önce Nida'nın ablasına, "Onu öldüreceğim, kendim intihar edeceğim" şeklinde mesaj atıp atmadığını sordu. Sanık ise öyle bir mesaj atmadığını, ancak kendisini öldüreceğine yönelik mesaj attığını ileri sürdü. Neden kendini öldürmekten vazgeçtiği de sorulan sanık, "Kardeşim aradı, onun sesini duyunca yapamadım. Kendisini hala seviyorum, aklım ermiyor nasıl böyle bir şey yaptığıma. Çok pişmanım" diye konuştu.

Müşteki avukatı Uğur Köksal ve destek için gelen diğer avukatlar, sanığın haksız tahrik maddesinden yararlanmak için sanığın aldatma hikayesi uydurduğunu belirterek, tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan en üst seviyeden ceza verilmesini talep etti.

Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan cani kendini böyle savundu: Onu hala seviyorum

SOL BACAĞINI DA KAYBETME RİSKİ VAR

Duruşma sonrasında Nergiz'in avukatı Uğur Köksal gazetecilere açıklamada bulundu. Dosyanın ilk duruşmasına girdiklerini hatırlatan avukat Köksal, "Bu dosyanın en önemli özelliklerinden biri insanın insan olma vasfının tamamen ortadan kalktığı, hunharca ve vahşice işlenen bir cinayete teşebbüs dosyası olması. Hastamız yaklaşık şu ana kadar 15 ameliyat geçirdi. Sağ bacağı tamamen ampüte, sol bacağını da kaybetme riski var. Vücudunun her yerinde yayılan ve dağılan şekilde saçma tanelerinin giriş ve çıkış izleri mevcut. Sanık savunmalarında kastının öldürmeye değil yaralamaya yönelik olduğunu beyan etse de giren saçma tanelerinin sayısı, vücutta bıraktığı izler ve vücudunda hala saçma tanelerinin hala hayati tehlike geçirecek şekilde sabit halde kalıyor olması bir arada değerlendirildiğinde eylemin öldürmeye teşebbüs olduğu çok açık bir şekilde ortada" şeklinde konuştu.

Sanığın pompalı tüfekle toplamda müvekkiline 6 el atış yaptığın dikkat çeken Köksal, "Atışlardan iki tanesini olay yeri inceleme raporuna göre iki metre mesafeden, diğer 4 atışı ise yanına yaklaşarak bir metre mesafeden yapıyor. Burada en önemli kısım yine mağdurenin 'atış yapma, dur' şeklinde bağırıp yalvarmasına rağmen mağdurenin yanından bir metre mesafeden 4 atışı daha gerçekleştiriyor olması. İddianame sanığın eylemlerinin Türk Ceza Kanunu'nun 82. Maddesi'nin 1. Fıkrası'nın A ve F bentleri gereği, 'Tasarlayarak Kadına Karşı Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs' hükümlerinin uygulanmasına yönelik cezalandırma talep etti. Üst seviyeden, en üst hadden cezalandırılması amacıyla biz de gereken hukuki yardımı müvekkilimize elimizden geldiğince yapıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Nida Nur, Mersin, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum - Son Dakika


16:21
Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
16:19
Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı
15:46
İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi
15:40
Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum
15:35
Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı
15:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
15:09
Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı
14:48
İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı

Son Dakika
15:09 Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı
16:19 Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı
16:21 Hakan Çalhanoğlu: Her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
15:46 İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi
15:40 Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum
15:35 Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
14:48 İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı
14:46 Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi
14:38 Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 16:54:52. #1.11#
SON DAKİKA: Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement