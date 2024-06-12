İpsala ilçesinde jandarma ekipleri ortaokul öğrencilerine trafik kuralları eğitimi verdi - Son Dakika
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İpsala ilçesinde jandarma ekipleri ortaokul öğrencilerine trafik kuralları eğitimi verdi

Edirne'nin İpsala ilçesinde jandarma ekipleri, Yenikarpuzlu beldesi ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek trafik kuralları, yayaların uyulması gereken kurallar ve okul servis araçlarında davranış kuralları konularında bilgilendirme yaptı. Eğitim ve bilgilendirmelerin ardından öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi hediye edildi.

12.06.2024 14:30
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Edirne'nin İpsala ilçesinde jandarma ekipleri tarafından, ortaokul öğrencilerine trafik kuralları eğitimi verildi.

Edirne'nin İpsala ilçesi Yenikarpuzlu beldesi ortaokulu öğrencileri ile bir araya gelen jandarma trafik ekipleri, temel trafik kuralları, trafikte yayaların uyulması gereken kurallar ve okul servis araçlarında davranış kuralları konularında bilgilendirmede bulundu.

Eğitim ve bilgilendirmeler sonrasında öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi hediye edildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İpsala ilçesinde jandarma ekipleri ortaokul öğrencilerine trafik kuralları eğitimi verdi - Son Dakika

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