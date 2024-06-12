İpsala ilçesinde jandarma ekipleri ortaokul öğrencilerine trafik kuralları eğitimi verdi

Edirne'nin İpsala ilçesinde jandarma ekipleri tarafından, ortaokul öğrencilerine trafik kuralları eğitimi verildi.
Edirne'nin İpsala ilçesi Yenikarpuzlu beldesi ortaokulu öğrencileri ile bir araya gelen jandarma trafik ekipleri, temel trafik kuralları, trafikte yayaların uyulması gereken kurallar ve okul servis araçlarında davranış kuralları konularında bilgilendirmede bulundu.
Eğitim ve bilgilendirmeler sonrasında öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi hediye edildi. - EDİRNE
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