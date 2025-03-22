Irak Konsolosluğu'na Silahlı Saldırı

Şişli Kaymakamı, saldırı düzenlenen Irak Konsolosluğu'nda incelemelerde bulundu

İSTANBUL - Şişli'de bulunan Irak Cumhuriyeti Konsolosluğu'na motosikletli iki şahıs tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken Şişli Kaymakamı Cevdet Evtürkmen olay yerinde incelemelerde bulundu.

Şişli Esentepe'de bulunan Irak Konsolosluğu'na motosikletle gelen 2 kişi tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Olayda konsolosluk binasına 9 kurşun isabet ederken, yaralanan olmadı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde bulunan Irak Konsolosluğu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde motosikletle gelen 2 saldırgan tarafından konsolosluk binasına uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu binaya 9 kurşun isabet ederken, yaralanan olmadı. Saldırganlar ise geldikleri motosikletle kaçtı. Olayın ardından ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Konsolosluk 9 isabet aldı

Sokağın girişi ve çıkışına güvenlik şeridi çekildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda 9 adet boş kovan ele geçirildi. Polis ekipleri konsolosluk ve çevredeki binaların güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Öte yandan, Şişli Kaymakamı Cevdet Evtürkmen de olay yerine gelip incelemelerde bulundu. Evtürkmen, 'Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Irak devletinin yanındayız" dedi.