Irak'ta DEAŞ Üyesi Kırıkkale'de Yakalandı - Son Dakika
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Irak'ta DEAŞ Üyesi Kırıkkale'de Yakalandı

Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyetlerde yer alan yabancı uyruklu şahıs, Kırıkkale'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sonucunda Suriye uyruklu M.F.H. evinde yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

09.02.2024 15:14
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Irak'ta silahlı faaliyetlerde yer alan DEAŞ üyesi Kırıkkale'de yakalandı

KIRIKKALE - Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyetlerde yer alan yabancı uyruklu şahıs, polis ekiplerince yapılan operasyonla Kırıkkale'de yakalanarak gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, şehir merkezinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda, Suriye uyruklu M.F.H. evinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerince şahsın evinde arama yapıldı. Irak'ta daha önce örgütün silahlı faaliyetlerinde yer aldığı tespit edilen M.F.H., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Irak\'ta DEAŞ Üyesi Kırıkkale\'de Yakalandı
Kaynak: İHA

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