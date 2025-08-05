İran'da 5.4 Büyüklüğünde Deprem

İran'ın güneyindeki Kirman eyaletinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Kirman eyaletine bağlı Zehkalut yakınlarında yerel saatle 08.36'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. 28 kilometre derinlikte kaydedilen depremde can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Sarsıntı, çevre kentlerde de hissedildi. - TAHRAN