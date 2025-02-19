İran'da Casusluk Şebekesi Çökertildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İran'da Casusluk Şebekesi Çökertildi

İran, ABD ve İsrail ile bağlantılı bir casusluk şebekesini Mazenderan eyaletinde çökertti.

19.02.2025 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın kuzeyinde yer alan Mazenderan eyaletinde ABD ve İsrail ile bağlantılı aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu bir casusluk şebekesi çökertildi.

İran'da casusluk şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. Devrim Muhafızları Ordusu Mazenderan Karargahı komutanı Siyaveş Muslimi, ülkenin kuzeyinde bulunan Mazenderan eyaletinde ABD ve İsrail ile bağlantılı bir casusluk şebekesinin çökertildiğini duyurdu. Muslimi, İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile bağlantılı olan casusluk şebekesinin kültürel merkezlerde ve hayır kurumlarını kullanarak faaliyet gösterdiğini belirterek, "Amaçları, bilgi toplamak ve nüfuz ağları oluşturmaktı" ifadelerini kullandı.

Operasyon kapsamında aralarında yabancı uyruklularında bulunduğu kişilerin tutuklandığını belirten Muslimi, tutuklanan kişilerin uyruğu ve sayısına ilişkin ise detay paylaşmadı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Devrim Muhafızları, Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İran'da Casusluk Şebekesi Çökertildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
17:01 CHP Kurultayı’nın iptali davasında karar CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar
16:22 TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı İfadeye götürülüyor TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürülüyor
16:07 Mansur Yavaş’tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:54 Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
07:41 Trump’tan “Zelenski Suudi Arabistan’a neden çağrılmadı“ sorusuna zehir zemberek yanıt Trump'tan "Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?" sorusuna zehir zemberek yanıt
07:30 Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış
02:15 Ankara’da şüpheli ölüm ’’Necla Teyze’yi diri diri yaktılar’’ Ankara'da şüpheli ölüm! ''Necla Teyze'yi diri diri yaktılar''
01:00 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
23:26 Feyenoord, Milan’ı Şampiyonlar Ligi’nden eledi Feyenoord, Milan'ı Şampiyonlar Ligi'nden eledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 19:22:01. #1.11#
SON DAKİKA: İran'da Casusluk Şebekesi Çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.