İran'da Casusluk Şebekesi Çökertildi

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İran'ın kuzeyinde yer alan Mazenderan eyaletinde ABD ve İsrail ile bağlantılı aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu bir casusluk şebekesi çökertildi.

İran'da casusluk şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. Devrim Muhafızları Ordusu Mazenderan Karargahı komutanı Siyaveş Muslimi, ülkenin kuzeyinde bulunan Mazenderan eyaletinde ABD ve İsrail ile bağlantılı bir casusluk şebekesinin çökertildiğini duyurdu. Muslimi, İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile bağlantılı olan casusluk şebekesinin kültürel merkezlerde ve hayır kurumlarını kullanarak faaliyet gösterdiğini belirterek, "Amaçları, bilgi toplamak ve nüfuz ağları oluşturmaktı" ifadelerini kullandı.

Operasyon kapsamında aralarında yabancı uyruklularında bulunduğu kişilerin tutuklandığını belirten Muslimi, tutuklanan kişilerin uyruğu ve sayısına ilişkin ise detay paylaşmadı. - TAHRAN