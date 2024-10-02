İran'da Uçuşlar İptal

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İran'ın İsrail'i füzelerle hedef almasının ardından ülke genelinde uçuşların iptal edilmesi kararı, yarın yerel saatle 05.00'e kadar uzatıldı.

İran, dün gece İsrail'e 200 balistik füze ile saldırı gerçekleştirmişti. Tahran yönetiminin "Gerçek Vaat 2" adını verdiği operasyonun ardından ülke genelindeki tüm uçuşlar bugün yerel saatle 10.00'a kadar iptal edilmişti. İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazarlu, yaptığı açıklamada uçuşların iptal süresinin uzatıldığını duyurdu. Yazarlu, "Bölgedeki durumu göz önünde bulundurarak uçuşların güvenliğini sağlamak amacıyla ülke genelindeki tüm uçuşlar yarın yerel saatle 05.00'e kadar iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN