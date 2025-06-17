İran'dan İsrail'e 9'uncu İHA ve Füze Dalga Saldırısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, " İsrail'e yönelik İHA ve füze saldırılarının 9'uncu dalgası başladı ve gece boyunca devam edecek" dedi.

İran basınında yer alan haberlere göre İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, insansız hava aracı ve füze saldırılarının gece boyunca kesintisiz bir şekilde devam edeceğini söyledi.

Naini, "Sadık Vaat 3 Operasyonu'nun 9'uncu dalgası birkaç dakika önce başladı ve gece boyunca devam edecek" diye konuştu.

İsrail'e yönelik gece operasyonlarının devam ettiğini söyleyen Naini, son 72 saat içerisinde 545 insansız hava aracı operasyonu gerçekleştirildiğini ve İsrail'in huzur ve istikrar görmesine izin vermemeyi hedeflediklerini ifade etti. - TAHRAN