İran'dan İsrail'e Misilleme Bekleniyor

İran devlet televizyonu, İsrail'e karşı "ağır ve yıkıcı" misilleme saldırılarının önümüzdeki saatlerde beklendiğini duyurdu.

İsrail İran'a yönelik saldırılarını yoğun bir şekilde sürdürürken, İran'dan misilleme saldırı bekleniyor. İran devlet televizyonu, İsrail'e karşı "ağır ve yıkıcı" misilleme saldırılarının önümüzdeki saatlerde beklendiğini duyurdu.

İsrail'de tahliye

İsrail medyasına göre, İsrail kabinesi üyelerinin aileleri, Tahran'ın muhtemel misilleme saldırılarına hedef olmamaları için evlerinden tahliye edildi. Haberde, bazı ailelerin "güvenli yerleşkelere", bazılarının ise "alternatif adreslere" taşındığı, böylece konumlarının gizli tutulduğu aktarıldı.

İsrail'de yüz yüze eğitime ara

İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kisch yaptığı açıklamada, "Özel eğitim dahil olmak üzere hiçbir yüz yüze eğitim faaliyeti yapılmayacak. Resmi ve gayriresmi tüm eğitim kurumları uzaktan öğretime geçiyor" dedi. Kisch, mezuniyet sınavlarının da bir hafta ertelendiğini duyurdu. - TAHRAN