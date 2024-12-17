5 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu...O anlar kamerada
HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde 5 katlı bina iş makinesinin darbesiyle kontrollü bir şekilde yıkıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. 5 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İş Makinesi 5 Katlı Bini Yıktı - Son Dakika
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