İş Makinesi Doğalgaz Borusunu Patlattı - Son Dakika
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İş Makinesi Doğalgaz Borusunu Patlattı

Kocaeli'de iş makinesi doğalgaz borusuna zarar vererek yangına neden oldu, kısa sürede söndürüldü.

18.11.2024 23:49
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İş makinesi doğal gaz borusuna zarar verdi: Yükselen alevler korkuttu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde elektrik direği dikimi sırasında iş makinesi doğal gaz borusuna zarar verdi, yükselen alevler paniğe yol açtı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Olay, Damlar Mahallesi Mahmut Çavuş Caddesi Hacı Hakkı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik direği dikim çalışmaları sırasında iş makinesi, doğal gaz boru hattına zarar verdi. Hasar gören borudan sızan doğal gaz alev aldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık, polis, itfaiye ve gaz ekipleri sevk edildi. Yangın söndürüldü, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İş Makinesi Doğalgaz Borusunu Patlattı - Son Dakika

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