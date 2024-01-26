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İş yerlerinden forklift çalan şahıs kamerada - Son Dakika
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İş yerlerinden forklift çalan şahıs kamerada

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, iş yerlerinden forklift çalan şahıs yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 ve 21 Ocak tarihlerinde iki farklı iş yerinden toplam bedeli 1 milyon 600 bin TL olan 2 forklifti çalan şahsı gözaltına aldı. Yakalanan şahıs tutuklanırken, hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İş yerlerinden forklift çalan şahıs kamerada
26.01.2024 - 20:23,
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, iş yerlerinden forklift çalan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 18 ve 21 Ocak tarihlerinde iki farklı iş yerinden toplam bedeli 1 milyon 600 bin TL olan 2 forklifti çalan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, forkliftler de sahiplerine teslim edildi.

Hırsızlık anları güvenlik kameralarında

Öte yandan şahsın iş yerlerine girip forkliftleri çalma görüntüleri de saniye saniye iş yeri kameraları tarafından kayıt edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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