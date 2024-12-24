İsias Otel Davasında 6. Duruşma Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İsias Otel Davasında 6. Duruşma Başladı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Adıyaman'daki İsias Otel davasında adaletin peşinde olacaklarını belirtti.

24.12.2024 23:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsias Otel davasının 6. duruşması başladı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel: "Biz bu davanın peşinde olacağız"

ADIYAMAN - Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 72 kişiye mezar olan Grand İsias Otel davasının 6.duruşması başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 39'u KKTC'li voleybol sporcusu, öğretmen ve antrenör olmak üzere toplam 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'daki Grand İsias Otel davasının 5'inci duruşması Adıyaman Adliyesi'nde sabah saatlerinde başladı.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3'ü tutuklu 11 kişinin, "Bilinçli tastirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılandığı davanın duruşmasına tutuklu sanıklar otel sahibi Ahmet Bozkurt, otelin yönetim kurulu üyesi olan oğlu Mehmet Fatih Bozkurt ve mimar Erdem Yıldız, SEGBİS üzerinden katıldı. Duruşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, milletvekilleri, depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ile çok sayıda kişi yer aldı.

"Bu davanın peşinde olacağız"

Duruşma öncesi açıklamalarda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, "6 Şubat'ta büyük bir acı yaşadık. ve o acının akıbeti de 6 kez Adıyaman mahkemesinin önündeyiz. Buraya gelirken bir başbakan olarak ve en önemlisi bir baba olarak buradayım. Bir başbakan olarak halkının hak ve hukukunu aramak için buradayım. Bir baba olarak ailem gördüğüm insanların yanında olmak için Adıyaman'dayım. Ben inanıyorum ki Adıyaman'da adalet tecelli edecek. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz. Bütün raporlar şunu göstermiştir, doğal afetler yaşanacak ama bizim doğamızda doğal afetleri bir hüsrana uğratıp bir felakete uğratıp çocuklarımıza mezar olan yerin insan hatalarından kaynaklandığı orta yere konmuştur. Bu doğrultuda temennimiz ve isteğimiz adaletin en iyi şekilde tecelli etmesidir. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz, inanıyoruz. ve inanıyorum ki hakimlerimiz de bizim bu söylemlerimize kulak verecekler ve buradaki suçlu insanların en ağır cezalarla cezalandırılacağını inancını taşıyorum. Ama bilmelerini isterim ki bu dava sonuçlanıncaya kadar biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak iktidarıyla muhalefet ile birlikte bu davanın peşinde olacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Ünal Üstel, Politika, Adıyaman, 3-sayfa, Kosova, Deprem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsias Otel Davasında 6. Duruşma Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:29 Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasının nedeniyle ilgili çarpıcı iddia Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasının nedeniyle ilgili çarpıcı iddia
21:46 Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
21:29 Asgari ücret zammı ile hepsi değişti İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
20:54 Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan’dan ilk açıklama geldi Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
20:38 Yeni asgari ücret yüzde 30’luk zamla 22 bin 104 lira oldu Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
09:57 Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed’e bağladı Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed'e bağladı
09:46 Balıkesir’de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
09:38 2025’te memurlar ne kadar maaş alacak 2025'te memurlar ne kadar maaş alacak?
09:32 Doğal gaza kış ortasında zam gündemde Doğal gaza kış ortasında zam gündemde
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
09:29 “Halef“ dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı "Halef" dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı
09:28 Arda Güler, en olmayacak yere su döktü Arda Güler, en olmayacak yere su döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 00:30:25. #1.11#
SON DAKİKA: İsias Otel Davasında 6. Duruşma Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.