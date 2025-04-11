İskenderun\'da Berbere Silahlı Saldırı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir berbere dükkanına gelen kasklı şahıs, selam iletip tabancayla iş yerindeki 2 kişiyi yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Çay Mahallesi'ndeki bir berbere gelen motosiklet kasklı şahıs, selam iletip silahla ateş açtı. Silahlı saldırıda, kurşunların isabet ettiği İlhan T. (36) ve E.Ö. (16) yaralandı. Olayın ardından saldırgan, motosikletiyle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İskenderun Devlet hastanesine kaldırıldı. Saldırganın İsmail E. (19) olduğunu tespit eden polis, şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - HATAY