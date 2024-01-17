İskenderun\'da hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi'nde bir hafif ticari araçta yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangından dolayı araçta maddi hasar oluştu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY