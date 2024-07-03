İskenderun\'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakalanan hırsızlık şüphelisi şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında; İskenderun ilçesi Muradiye Mahallesi'nde 26 Haziran'da gerçekleşen otodan hırsızlık ve evden hırsızlık olaylarının şüphelisi Ş.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs 1 Temmuz tarihinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - HATAY
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