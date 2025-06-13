İskenderun\'da Kaçak Sigara Operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan 2 ayrı operasyonda 2 bin 600 paket kaçak sigara, 26 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. İskenderun ilçesinde bandrolsüz sigara satışını önlemeye yönelik belirlenen 2 adreste yapılan aramada; 2 bin 600 paket kaçak sigara, 26 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak İ.H.A., İ.E. ile F.E. isimli 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY