İskenderun\'da Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 965 paket sigara ile 35 paket nargile tütünü ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 3 Ağustos tarihinde İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde M.M.Ç. ve M.N. isimli şahısların üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Yapılan aramada; 19 paket siyah bantlara sarılı nargile tütünü, 1 paket nargile tütünü, 6 paket nargile tütünü, 9 paket nargile tütünü, 665 paket sigara,260 paket sigara ve 40 paket sigara olmak üzere toplam 965 paket gümrük kaçağı sigara ile 35 paket nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yasal işlem yapıldı. - HATAY