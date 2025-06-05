İskenderun\'da yaşlı adama kamyonet çarptı

HATAY (İHA) – Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama kamyonetin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İskenderun Barbaros Mahallesi yeni postane mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama kamyonet çarptı. Kamyonetin çarpması sonucu yaralanan adam, olay yerinde ilk müdahalesinin ardından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

"Araç süratliydi ve yaya dikkatsizdi"

Kaza anını anlatan Beşir Gümüş, "Bu ne ilk ve son. Bir çözüm bulunmadığı sürece bu kazaların devamı gelecek. 15 yıldır biz bu kadar kaza görmedik. Karşıdan karşıya geçerken aynı geçenki kazanın aynısı tekrar yaşandı. Araç süratliydi ve yaya tekrar dikkatsizdi. Adam yaralandı" dedi. - HATAY