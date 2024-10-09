İslahiye\'de Orman Yangını Kontrol Altında

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan da müdahale edilen yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

İslahiye ilçesi İdilli mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına, çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine İskenderun'dan bir yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından ekipler tarafından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - GAZİANTEP