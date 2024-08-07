İspanyol turist estetik ameliyatı sonrası hayatını kaybetti

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Şişli'de bulunan özel bir hastanede estetik ameliyatı geçiren 44 yaşındaki İspanyol turist, ameliyat sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Şişli'de bulunan özel bir hastanede 2 Ağustos tarihinde iddiaya göre İspanyol vatandaşı olan 44 yaşındaki Perla Virginia, 3 bölgeye estetik işlem yaptırmak istedi. Aynı gün saat 16.30 sıralarında ameliyata alınan Virginia, ertesi gün ise solunum sıkıntısı ve kalp durması yaşadı. Fenalaşan kadına müdahale edildi ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatıldı

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'taksirle ölüme neden olma' suçundan soruşturma başlatılırken, işlemleri yapan doktorların tespit edilerek 'şüpheli' sıfatıyla ifadelerinin alınacağı öğrenildi. - İSTANBUL