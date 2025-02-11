Isparta'da 11 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
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Isparta'da 11 Suçlu Yakalandı

Isparta'da, kesinleşmiş hapis cezası olan 11 kişi yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

11.02.2025 12:40
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Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Yakalanan şahıslar arasında "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan 19 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası ile aranan N.S. ve "Kasten Yaralama" suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan E.Ç.'nin bulunduğu bildirildi. Ayrıca, "Silahla Tehdit", "Hakaret", "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama", "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma", "Cinsel Taciz" ve "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahısların da operasyon kapsamında yakalandığı öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da 11 Suçlu Yakalandı - Son Dakika

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