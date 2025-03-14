Isparta'da 980 Bin TL Dolandırıcılığa Operasyon

Isparta'da 2024 yılında toplam 980 bin TL dolandırıcılık yapan 11 şüpheli tespit edildi. Isparta merkezli 8 ilde yapılan koordineli operasyon sonucu yakalanan 10 şahıstan 7'si tutuklandı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 2024 yılında 4 ayrı olayda toplamda 980 bin TL dolandırıcılık yapan 11 şahıs belirlendi. Şüpheliler, vatandaşları arayarak kendilerini polis, savcı ve bankacı gibi unvanlarla tanıtıyordu. Isparta merkezli olarak İstanbul, Ankara, Denizli, Manisa, Edirne, Tekirdağ, Gaziantep ve Antalya illerini kapsayan 12 Mart 2025 ve 13 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen koordineli operasyon sonucunda 10 şüpheli yakalandı, çıkarıldıkları mahkemece 7'si tutuklandı. - ISPARTA