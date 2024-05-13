Isparta'da Bir Binada Patlama: 1 Yaralı - Son Dakika
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Isparta'da Bir Binada Patlama: 1 Yaralı

Isparta\'da Bir Binada Patlama: 1 Yaralı

Isparta'da bir binanın zemin katında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Patlama sonucunda ev harabeye döndü ve bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Patlamanın nedeni henüz tespit edilemediği için olayla ilgili inceleme başlatıldı.

13.05.2024 15:18
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Isparta'da bir binanın zemin katında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Evin harabeye döndüğü olayda bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olay, sabah 07.30 sıralarında Isparta merkez Kepeci Mahallesi 1216 Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah işe gitmek için evden çıkarken evin banyosunun ışığını kapatmak için düğmeye basan Furkan Ş.'nin ışığı kapatmasıyla birlikte şiddetli bir patlama meydan geldi. Patlama sonucunda vücudunda yanıklar meydana gelen Furkan Ş. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Furkan Ş. ambulans ile Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, itfaiye ekipleri evde ve binada çalışma yaptı. Henüz nedeni tespit edilemeyen patlama nedeniyle ev savaş alanına döndü. Olay yeri inceleme ve AFAD ekiplerinin inceleme yaptığı patlama olayına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

Bina sakinlerinden bir kişi, "Olay 07.00 ile 07.30 saatleri arasında oldu. Uyuyordum sese uyandım. Deprem olduğunu zannettim, aşağıdan çığlık sesi geldi. Camdan baktığımda inşaatta bir şey olduğunu düşündüm ilk başta. Sonrasında çocuk 'göçtü' falan dedi. Kapıyı açıp çıktım yan komşum 'ne oluyor' dedi. Ben de 'deprem oldu çıkalım' dedim. Aşağı indik alt taraf komple göçmüş haldeydi. Önce bir komşumuz camdan dışarı çıktı bayağı panik halindeydi. Yaralı daha sonradan dışarıya çıktı. Biz bayağı büyük bir olay olduğunu düşündük. Şu anda incelemeler devam ediyor, kontrollü giriş çıkış var, binayı boşalttırıyorlar. Özel eşyalarımızı alıyoruz, birkaç gün de önlem amaçlı kalmayacağız muhtemelen. Ekipler gaz sızıntısı olduğundan şüpheleniyormuş ama hala araştırmalar da devam ediyor" dedi.

Bir başka görgü tanığı Sude Naz Gündoğdu ise sabah staj yaptığı pastanede çalıştığı esnada patlama sesini duyduğunu söyleyerek, "07.00 sularında yan tarafta patlama oldu. Arkadaşlarımızla dışarı çıktık. Ses çok yüksekti. Patlama anında yaralanan kişiyi gördüm, vücudunda yanıklar vardı" şeklinde konuştu.

Ekipler, gaz sıkışması ihtimal üzerinde duruyor. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Bir Binada Patlama: 1 Yaralı - Son Dakika

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