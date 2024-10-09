Isparta\'da Dolandırıcılıkla Mücadele Eğitimi

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Isparta'da jandarma ekipleri tarafından vatandaşlara, dolandırıcılık ve sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlara yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eğirdir İlçesi Sarıidris beldesinde 73 vatandaşa bağımlılıkla mücadele, en iyi narkotik polisi anne, bilişim sistemleri kullanmak suretiyle yapılan nitelikli dolandırıcılık ve sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlara yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi. Ekiplerce 2024 yılı içerisinde Isparta genelinde, 5 bin 847 vatandaşımıza bilgilendirme yapıldığı bildirildi. - ISPARTA