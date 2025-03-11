Marifetmiş gibi bir de sosyal medyada paylaştılar! 96 bin lira ceza

Isparta'da 7 Mart 2025 tarihinde iki araç sürücüsünün drift attığı görüntülerin sosyal medya ve haber sitelerinde paylaşılmasının ardından, emniyet ekipleri harekete geçti.

İKİ SÜRÜCEYE 96 BİN 756 LİRA CEZA

Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda sürücülerin kimlikleri ve araç plakaları tespit edildi. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında her iki sürücüye toplam 96 bin 756 TL idari para cezası uygulanırken, trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik denetimlerin devam edeceği bildirildi.