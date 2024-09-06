Firari Hükümlü Isparta\'da Yakalandı

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Isparta'da polis 14 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası ile aranan firari şahsı yakalayarak, cezaevine teslim etti.

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hükümlü veya tutuklunun kaçması ile uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından 14 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası ile aranan F.B. isimli şahsın yerini tespit etti. Yapılan operasyonla yakalanan F.B., cezaevine teslim edildi. - ISPARTA