Isparta\'da Kumar Oynayanlara 20 Bin 275 TL Para Cezası

Isparta'da emniyet ekiplerince bir dernekte yapılan kontrolde kumar oynadığı belirlenen 5 şahsa 20 bin 275 TL para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince 20 Kasım 29 Aralık tarihleri arasında 423 iş yeri denetlenerek, 10 iş yerine mevzuata aykırı faaliyet göstermekten işlem yapıldı. Ayrıca 28 Aralık tarihinde Pirimehmet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir dernekte yapılan kontrolde kumar oynandığı tespit edilerek, kumar oynayan 5 şahsa 20 bin 275 TL para cezası uygulandı. 1 şahsa ise kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapılarak, 2 bin 750 TL paranın mülkiyeti kamuya geçirildi. - ISPARTA