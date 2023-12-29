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Isparta'da Kumar Oynayanlara 20 Bin 275 TL Para Cezası - Son Dakika
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Isparta'da Kumar Oynayanlara 20 Bin 275 TL Para Cezası

Isparta'da yapılan denetimlerde kumar oynandığı tespit edilen 5 kişiye 20 bin 275 TL para cezası uygulandı. Ayrıca, kumar oynamak için yer ve imkan sağlayan bir kişi hakkında adli işlem yapıldı ve 2 bin 750 TL kamuya geçirildi.

Isparta\'da Kumar Oynayanlara 20 Bin 275 TL Para Cezası
29.12.2023 - 18:22,
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Isparta'da emniyet ekiplerince bir dernekte yapılan kontrolde kumar oynadığı belirlenen 5 şahsa 20 bin 275 TL para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince 20 Kasım 29 Aralık tarihleri arasında 423 iş yeri denetlenerek, 10 iş yerine mevzuata aykırı faaliyet göstermekten işlem yapıldı. Ayrıca 28 Aralık tarihinde Pirimehmet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir dernekte yapılan kontrolde kumar oynandığı tespit edilerek, kumar oynayan 5 şahsa 20 bin 275 TL para cezası uygulandı. 1 şahsa ise kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapılarak, 2 bin 750 TL paranın mülkiyeti kamuya geçirildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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Isparta, Aralık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Kumar Oynayanlara 20 Bin 275 TL Para Cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da Kumar Oynayanlara 20 Bin 275 TL Para Cezası - Son Dakika
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