Isparta\'da Trafik Denetimi: 5 Sürücüye Ceza

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında 169 şahıs ve 42 araç sorgulandı. Kural ihlali yapan 5 sürücüye idari para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz gün 22.00-23.00 saatleri arasında il merkezinde 4 farklı noktada eş zamanlı olarak asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde toplam 169 şahıs ve 42 araç sorgulanırken, kural ihlali yaptığı tespit edilen 5 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - ISPARTA