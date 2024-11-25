Isparta ve Burdur\'da Dolandırıcılık Operasyonu

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Isparta ve Burdur'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, arkadaşlık vaadiyle mağdurları dolandırarak 262 bin TL çalan 4 şüpheli yakalandı. Mağdurları apart dairelerde tuzağa düşürüp mobil bankacılık hesaplarından para transferi yapan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, arkadaşlık vaadiyle dolandırıcılık yapan bir çete çökertildi. Şüphelilerin, mağdurları apart dairelerde buluşmaya davet ederek cep telefonları üzerinden mobil bankacılık uygulamalarını kullanarak yüklü miktarda para çaldıkları ortaya çıktı.

262 bin liralık vurgun

Dolandırıcıların mağdurları "Abim geldi, saklanman lazım" bahanesiyle etkisiz hale getirip, bu sırada mağdurların mobil bankacılık hesaplarından kredi çekerek yaklaşık 262 bin TL'yi başka hesaplara aktardığı tespit edildi. Para, çeşitli harcamalar için de kullanıldı. 20 Kasım 2024 tarihinde, Isparta merkezli ve Burdur ilini kapsayan eş zamanlı operasyonlarla şüpheliler D.D., G.C., H.C. ve Y.D. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, işlemlerinin ardından Isparta'ya getirildi.

3 kişi tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.D., G.C. ve H.C., 22 Kasım 2024 tarihinde çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Isparta Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık suçlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya ve tanımadıkları kişilerle özel bilgilerini paylaşmamaya davet etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ISPARTA