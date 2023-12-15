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İsrail askerleri yanlışlıkla 3 İsrailli esiri öldürdü - Son Dakika
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İsrail askerleri yanlışlıkla 3 İsrailli esiri öldürdü

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, Gazze Şeridi'ndeki 3 İsrailli esirin askerler tarafından tehdit olarak algılandığını ve yanlışlıkla öldürüldüğünü açıkladı. IDF, olayla ilgili soruşturma başlattı ve benzer bir olayın bir daha yaşanmaması için önlemler alınacağını belirtti.

İsrail askerleri yanlışlıkla 3 İsrailli esiri öldürdü
15.12.2023 - 22:14,
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, Gazze Şeridi'ndeki 3 İsrailli esirin askerler tarafından tehdit olarak algılandığını ve yanlışlıkla öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Sivil yerleşim yerlerini vuran ve binlerce Filistinliyi öldüren İsrail ordusu, bölgede esir tutulan İsraillileri de öldürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari bugün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde esir tutulan 3 İsraillinin askerler tarafından tehdit olarak algılandığını, ardından da askerlerin esirlere ateş açtığını duyurdu. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çıkan çatışmalarda esirlerin yanlışlıkla öldürüldüğünü belirten Hagari, "Bu hepimiz için üzücü ve acı verici bir olay. IDF yaşananların sorumluluğunu taşıyor" ifadelerini kullandı.

Hagari esirlerin isimlerini Yotam Haim, Samer Talalka olarak açıklarken, 3. esirin ismini ailesinin talebi üzerine duyurmadı.

Esirlerin kaçtığını ya da Hamas tarafından salıverildiklerini düşündüğünü kaydeden Hagari, olayla ilgili derhal soruşturma başlatıldığını belirterek, "Bu olay birliklerin son günlerde zorlu çatışmalara girdiği bir savaş bölgesinde meydana gelen trajik bir olaydır" dedi.

Buna benzer bir olayın bir daha yaşanmaması için her şeyin yapıldığını vurgulayan Hagari, "IDF olarak bu felaketten duyduğumuz derin üzüntüyü ifade ediyor, ailelerin acısını paylaşıyoruz" şeklinde konuştu. - TEL AVİV

Kaynak: İHA
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