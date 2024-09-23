İsrail, Beyrut'a Hava Saldırısı Düzenledi

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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, İsrail ordusu saldırılarını Lübnan'ın güneyinden başkent Beyrut'a kaydırdı. İsrail ordusu, Beyrut'ta daha önce belirlenen bir hedefe yönelik hava saldırısı düzenlendiğini açıklayarak, 7 Ekim'den bu yana Beyrut'u dördüncü kez hedef aldıklarını belirtti.

İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden birini hedef aldığı öne sürüldü.

Lübnan'da tüm okullar ve üniversitelerde eğitim-öğretime ara verildi

Lübnan hükümeti, İsrail'in saldırıları nedeniyle ülke genelindeki tüm okul ve üniversitelerde eğitim-öğretime ara verildiğini açıkladı. Hükümet, kararın öğrencileri korumak için alındığını ve okulların yarına kadar tatil edildiğini ifade etti.

İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 274 kişi hayatını kaybetti, bin 24 kişi de yaralandı. - TEL AVİV