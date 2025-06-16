İran'ın saldırdığı Hayfa'daki petrol rafinerisi kapatıldı - Son Dakika
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İran'ın saldırdığı Hayfa'daki petrol rafinerisi kapatıldı

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İran\'ın saldırdığı Hayfa\'daki petrol rafinerisi kapatıldı
16.06.2025 23:41
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İran\'ın saldırdığı Hayfa\'daki petrol rafinerisi kapatıldı
Haber Videosu

İsrail merkezli BAZAN Group, İran'ın düzenlediği füze saldırısında hasar alan Hayfa'daki petrol rafinerisinin kapatıldığını açıkladı. Saldırıda rafinerinin enerji santrali önemli ölçüde zarar gördü ve üç kişi hayatını kaybetti.

İsrail merkezli petrokimya şirketi BAZAN Group, İran'ın dün düzenlediği füze saldırılarında hasar alan Hayfa'daki petrol rafinerisinin kapatıldığını duyurdu.

İran'ın dün İsrail'in Hayfa kentine düzenlediği füze saldırısında petrol rafinerisi hasar aldı. Büyük bir yangının da çıktığı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

RAFİNERİ KAPATILDI

İsrail merkezli petrokimya şirketi BAZAN Group, İran'ın saldırısında hasar alan Hayfa'daki petrol rafinerisinin kapatıldığını duyurarak, saldırıda rafinerideki enerji santralinin önemli ölçüde zarar gördüğünü ve bu nedenle rafineri ve yan şirketlere ait tüm tesislerin kapatıldığını açıkladı.

Şirket, tesise elektrik tedarikini yeniden sağlamak için İsrail Elektrik Şirketi ile birlikte çalıştıklarını ifade etti.


Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Savunma, 3-sayfa, Ekonomi, Enerji, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İran'ın saldırdığı Hayfa'daki petrol rafinerisi kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Necdet Kır:
    dünkü vurulan haberi bugün mü veriyorsunuz 12 0 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Necdet daha şimdi vurulmuş. Hayfa en önemli İsrail'in Enerji ve ticaretin yüzde 75 i sağlayan yer. İran bu gün sabaha kadar devam vuracakmış. Bu gün uymak yok. 5 0 Yanıtla
  • Gorkemkoc58.:
    tesadüf mü Filistinlilerin bilgesini patlatıyor ??? 0 2 Yanıtla
  • volkanaka1980:
    netu bu bi başlangıç 1 0 Yanıtla
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