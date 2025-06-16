İsrail'den İran'a Balistik Füze Saldırısı

İsrail ordusu, İran'ın batısındaki balistik füze rampalarına saldırı düzenledi.

İsrail ve İran arasındaki karşılıklı hava saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, İran'ın batısındaki balistik füze rampalarına saldırı düzenledi. Ordu, İran'a ait yaklaşık 120 füze rampasının 3'te 1'nin imha edildiğini öne sürdü. Ordu, başkent Tahran'a düzenlenen İHA saldırısında ise iki F-14 savaş uçağının imha edildiğini ifade ederek, insansız hava araçlarının depolandığı konteynerlerin de vurulduğunu belirtti. - TEL AVİV