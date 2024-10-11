İsrail'den UNIFIL'e Saldırı: 2 Yaralı

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik bugün düzenlenen saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Güney Lübnan'da görev yapan İsrail askerleri kendilerine yönelik acil bir tehdit tespit etti. Askerler tehdide ateşle karşılık vermiştir. Yapılan ilk incelemeler, olay sırasında tehdidin kaynağından yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan bir UNIFIL mevzisinin vurulduğunu ve 2 UNIFIL personelinin yaralandığını göstermektedir" denildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) bugün Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) Naqoura üssüne ateş açması büyük tepki topladı. IDF tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Güney Lübnan'da görev yapan İsrail askerleri kendilerine yönelik acil bir tehdit tespit etti. Askerler tehdide ateşle karşılık vermiştir. Yapılan ilk incelemeler, olay sırasında tehdidin kaynağından yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan bir UNIFIL mevzisinin vurulduğunu ve iki UNIFIL personelinin yaralandığını göstermektedir" denildi.

Saldırının ardından yayımlanan açıklamada, "IDF, UNIFIL personeline korumalı alanlara girmeleri ve orada kalmaları talimatını verdi. Bu talimat olay sırasında da geçerliydi. IDF bu tür olaylardan derin endişe duymaktadır ve şu anda ayrıntıları belirlemek için en yüksek komuta kademelerinde kapsamlı bir inceleme yürütmektedir" ifadeleri kullanıldı. - TEL AVİV