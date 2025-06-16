İsrail'e 350 Balistik Füze Saldırısı - Son Dakika
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İsrail'e 350 Balistik Füze Saldırısı

16.06.2025 12:23
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İsrail, İran'ın Cuma'dan bu yana fırlattığı 350 balistik füzeden çoğunu önledi, 24 ölü var.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'ın Cuma gününden bu yana İsrail'e 350 kadar balistik füze fırlattığı ve bunların büyük çoğunluğunun önlendiği kaydedildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail-İran Savaşına ilişkin son verileri paylaştı. IDF açıklamasında, İran'ın Cuma gününden bu yana İsrail'e 350 kadar balistik füze fırlattığı ve bunların büyük çoğunluğunun önlendiği kaydedildi. açıklamada, 04.00sıralarında İsrail'in merkezi ve Hayfa bölgesini vuran son yaylım ateşinde yaklaşık 40 füze fırlatıldığı aktarılırken İran'ın gece boyunca İsrail genelinde düzenlediği saldırılarında Petah Tikva'da 4, Hayfa'da 3 ve Bnei Brak'ta da 1 olmak üzere 8 kişinin öldüğü bildirildi.

İsrail'da Cuma gününden bu yana 24 kişi öldürüldü

IDF açıklamasında Cuma gününden bu yana İran'ın balistik füze saldırılarında toplam 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri, İran'ın saldırılarının her seferinde yaklaşık 30-40 füzeden oluştuğunu ifade ederek, İran'ın aslında her seferinde yüzlerce füze fırlatmayı hedeflediğini ancak İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'daki balistik füze rampalarına yönelik saldırılarının bu girişimleri sekteye uğrattığını iddia etti. İsrailli yetkililer, füzelerin yüzde 5 ila yüzde 10'unun "sızarak" İsrail'e ulaştığını ve etkili olduğunu ifade etti. İran'ın balistik füze saldırılarının çoğunun yoğun nüfuslu Tel Aviv ve Hayfa'yı, daha az ölçüde ise Beerşeba bölgesini hedef aldığı belirtildi.

Dört üst düzey istihbarat yetkilisi öldürüldü

IDF açıklamasında ayrıca aralarında İran Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanının da bulunduğu 4 üst düzey İranlı istihbarat yetkilisi öldürüldü. Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının, dün İran'ın istihbarat biriminin 4 üst düzey yetkilinin kaldığı bir binayı vurduğu ve İran'ın istihbarat başkanının yanı sıra üst düzey yetkililerin öldürüldüğü aktarıldı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Savunma, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'e 350 Balistik Füze Saldırısı - Son Dakika

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