İsrail Gazze'de Ateşkesi İhlal Etti

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybetmesi ve daha önce yıkılan binaların enkazından 7 kişinin cansız bedeninin çıkarılmasıyla bölgede toplam can kaybı 48 bin 524'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı belirtildi. Daha önceki saldırılarda yıkılan binaların enkazından ise 7 sivilin cansız bedeninin çıkarıldığı aktarıldı. Son verilerle birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda toplam can kaybının 48 bin 524'e, yaralı sayısının da 111 bin 955'e yükseldiği kaydedildi. - GAZZE