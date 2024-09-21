İsrail Güney Lübnan\'da Geniş Çaplı Saldırılar Düzenliyor

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, "Hizbullah'ın İsrail topraklarına ateş açma hazırlıklarının tespit edilmesinin ardından güney Lübnan'da geniş çaplı saldırılar düzenliyoruz" dedi.

İsrail, Lübnan'da yoğun saldırılar düzenliyor. Onlarca kişinin hayatını kaybettiği telsiz ve çağrı cihazı saldırılarının yanı sıra başkent Beyrut'ta dün gerçekleştirilen bina saldırısı sonrası İsrail savaş suçu sayılan eylemlerini sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari yaptığı açıklamada, "Hizbullah'ın İsrail topraklarına ateş açma hazırlıklarının tespit edilmesinin ardından güney Lübnan'da geniş çaplı saldırılar düzenliyoruz. Hava kuvvetlerine ait onlarca uçak şu anda İsrail vatandaşlarına yönelik tehditleri bertaraf etmek üzere hedeflere ve rampalarına saldırmaktadır" dedi.

İsrail'in Beyrut'tun Dahiyeh semtinde bir binaya düzenlediği saldırıda 37 kişi hayatını kaybetmiş, 68 kişi de yaralanmıştı. Salı ve çarşamba günleri peş peşe gerçekleştirilen çağrı cihazı ve telsiz saldırılarında ise can kaybı 39, yaralı sayısı 3 bin olarak açıklanmıştı. - TEL AVİV